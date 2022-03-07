3月8日為國際婦女節，除了紀念女權運動，並倡議性別平權之外，也會感謝所有女性為社會工作及家庭的努力與付出，中正區光復里為了慶祝婦女節，特別舉辦了慶祝活動，除了表揚里內的傑出女性之外，現場還有音樂表演、跳蚤市場及物資贈送，吸引許多里民一同參與，永慶房屋身為鄰里的好夥伴，贊助活動需帳篷，規劃活動攤位內容，與里民一同慶祝婦女節樂生活。

光復里表揚傑出女性凝聚里內向心力

中正區光復里每逢節慶皆會舉辦各式各樣的慶祝活動，母親節表揚模範媽媽、父親節表揚模範父親、寒冬送暖贈送物資助弱勢，也經常搭配健康檢查、民生物資發放等活動服務里民，讓里民們直呼「住在光復里好幸福！」

中正區光復里王麗美里長分享，這次光復里婦女節活動表揚了11位表現傑出的女性，這些女性里民們投注大量心力在里內，擔任志工或協助里內事務，充分展現女力。光復里婦女節活動除了表揚傑出女性之外，還搭配音樂演奏、尋寶趣－跳蚤市場及物資大放送。在做好防疫措施下，鼓勵里民們到戶外走走一起同樂，共度美好的下午時光，希望藉由各項節慶活動凝聚里內的向心力，此外，里內也舉辦社團活動課程，增進里民彼此間的互動，建立活力滿滿的光復里。

永慶房屋熱情響應與里民開心互動

永慶房屋長期深耕在地，參與地方鄰里活動正是永慶人的共同精神！過去也曾協助光復里端午節、中秋節等慶祝活動，從贊助帳篷到活動人力支援都盡心盡力，這次婦女節活動也不缺席，贈送小禮物讓參加的里民不亦樂乎。

永慶房屋協助光復里舉辦婦女節活動，現場除了表揚傑出女性之外，還搭配音樂演奏、跳蚤市場。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「鄰里活動不僅為大家的生活增添許多樂趣，也能夠凝聚里民間的向心力，更是讓商圈繁榮的重要元素，我們從第一線經紀人做好在地服務，從區社區清潔、校園導護志工到鄰里節慶活動、園遊會都有永慶的身影！只要地方有需求我們都非常樂意提供帳篷及人力物資上的支援，與社區一起共好成長樂生活。」