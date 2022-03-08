淡水北新路周圍社區林立、人口密集，卻長期缺乏兒童與體健設施，新北市議員鄭戴麗香去年接獲陳情後，投入400萬建設款爭取建設，淡水區公所為公園增設溜索、攀爬網等遊具，以及上肢牽引器、單槓等體健設施，8日剪綵啟用儀式，鄭戴麗香表示，這是她收過最棒的婦女節禮物。

市議員鄭戴麗香表示，公園位於北新路69巷內(文中8公園之一偶)，周邊社區林立且人口密集，公園內缺乏兒童遊具與適合長者體健器材，她接獲陳情後，積極要滿足兒童與長者的需求，規劃出有特色、豐富又具有刺激性且能讓三代同樂的公園休憩場所，因此投入400萬議員建設款。

公所表示，公園裡的兒童遊戲場中增設孩子們最喜歡的溜索，讓淡水區的孩童也能體驗新式且刺激的兒童遊具，另增設1組多功能型的特色遊具，包含了溜滑梯、攀爬網等多元設施，遊戲設施均符合CNS的安全規範，媽媽們能放心讓孩子在此遊玩。

此外為鼓勵民眾外出活動，公園內也設置上肢牽引器、漫步機、扭腰器及單槓等體健設施，加強民眾「平衡力」、「反應協調能力」及「上、下肢肌力伸展」等活動，更增設多張擁有扶手與靠背的座椅，讓民眾及年長者於活動筋骨後，能休息片刻，彼此間也能閒話家常、活絡情感。

淡水區長巫宗仁表示，感謝議員、里長、教育局及正德國中的支持和公所同仁的精心設計，才有那麼受歡迎的設施呈現，後續公所除持續推動改善更新轄內公園設施，也會努力活化閒置空地，提供市民更好更完善的休憩及運動空間，讓淡水成為一個宜居的健康城市。