雲林縣20鄉鎮市5月底前都會舉辦健走活動，讓民眾熟悉縣內適合運動的場域，首場在西螺大橋堤防舉行，縣長張麗善等人鳴槍起走。（周麗蘭攝）

國內近期疫情趨緩，雲林縣府鼓勵民眾運動，縣長張麗善今（12日）參加西螺鎮的健走活動宣布開放國中以上有獨立動線的室內空間，國小部分因學生未施打疫苗，維持僅開放戶外操場。（周麗蘭攝）

國內近期疫情趨緩，雲林縣府為兼顧民眾運動需求，縣長張麗善今（12日）參加西螺鎮的健走活動宣布開放國中以上有獨立動線的室內空間，國小部分因學生未施打疫苗，維持僅開放戶外操場。

雲林縣校園本學期僅開放操場供社區民眾於放學後運動，因應全台疫情趨緩，縣府教育處10日公告國中以上校園，有條件放室外球場、運動設施、室內空間。

室內空間開放條件為校園的獨立區域，並與活動中心、體育館等教學區域分開；進入人員須打滿2劑疫苗並滿14天，但上課期間不開放。校外人士出入校園全程佩戴口罩，並禁止進入教學區域。

校園開放時間、開放區域平面圖、單一出入口管制動線、防疫措施及相關法令，學校應在學校門口、學校臉書、網站公告，方便民眾配合。

如需借用場地，使用單位必須活動前一周提送防疫計畫，由學校同意後辦理，復原場地應確實清潔消毒。

雲林縣府9日宣布雲林縣全民健康運動年啟動後，首場鄉鎮市級的健行活動今（12日）在西螺大橋堤防舉行，活動由雲林縣體育會主辦，健走行程4公里，縣長張麗善、縣議員廖偉晴、李明哲、游淑雲到場和民眾一同舒活筋骨。

張麗善表示，健走可依個人能力改變節奏、速率達到不同運動強度，全縣20鄉鎮市在5月底前都會舉辦健走活動，讓民眾熟悉縣內適合運動的場域，相關資訊請留意雲林縣政府臉書。

她說，為了配合民眾作息，縣府去年起在20鄉鎮市人口較密集的校園及公園增設運動設施，改善校園運動場夜間照明，提供社區民眾就近運動場域。