民進黨雲林縣長選舉，民進黨選對會雲林縣徵詢小組今邀集相關人士到黨中央協調、並徵詢聽取意見；前雲林縣長、立委蘇治芬今受訪表示，「我是建議黨中央，徵召一位讓雲林有希望的人選」；她強調，「那絕對不是我」。

由於雲林立委劉建國日前在臉書提到他立場與至始至終的態度，他說，「成功不一定是我，但成功必定有我出力，縣長人選一切交由黨中央徵召推派，一旦人選確定，我定當全力支持、全力以赴，找回雲林人的幸福與進步」。

劉今天上午在立院質詢，中午趕回雲林主持早已排定的多處會勘，因此請假沒出席，至於是否會由劉建國出線？雲林縣長徵召小組召集人高志鵬受訪表示，因為還在徵詢階段，還會再約時間，劉應該跟中央黨部同仁請假。至於劉建國在臉書上有發表看法；高志鵬認為，臉書發文法律上叫傳聞證據，不是現場證詞，所以最好是當面確認，也要看當事人。

蘇治芬指出，今天是跟選對會分析雲林縣的選情，她是建議黨中央，徵召一位讓雲林有希望的人選，「那絕對不是我」。

至於先前傳出有可能參選的農委會主委陳吉仲，據了解，陳吉仲已強烈表達不參選，因此徵詢小組尊重陳吉仲意願，並未將他列入徵詢名單。