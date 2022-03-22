立委何欣純（中）強調，初選登記的參選人，過去都與她並肩作戰，培養出戰鬥力。（市議員邱素貞服務處提供）

民進黨台中市議員初選登記第2天，爭取連任的市議員陳淑華、蕭隆澤、吳敏濟，以及捲土重來的前議員張芬郁、翁美春與新人南區國光里長陳雅惠、市議員謝明源服務處主任謝家宜，22日上午9點，聯袂辦理登記爭取出線。陳淑華等人高喊：「重返執政、議會過半」口號，宣示全力爭取黨內提名，力拚台中重返執政信心。

民進黨台中市黨部自21日起至25日止，受理市議員提名登記，市議員陳淑華等人22日統一穿著繡有「小英」水綠色外套，格外顯眼；由立委何欣純、管碧玲，市議員邱素貞、謝明源等人陪同完成登記。

陳淑華等人並在市黨部前一字排開，高舉「市民作主、打拚幸福，監督市政、為民興利，實在、正派，新世代、新女力，認真、做事，用心、傾聽，經驗傳承、服務接軌」標語並高喊「重返執政、議會過半」口號，宣示全力爭取黨內提名，力拚台中重返執政信心。

跨區相挺的管碧玲說，初選登記的參選人都與她很有淵源。她與何欣純都是台中女中畢業的，很高興校友張芬郁、謝家宜登記參選。豐原出生的管碧玲，也推薦翁美春代表豐原、后里區。她的姑婆是大安人，吳敏濟參選大甲、大安、外埔區。

管碧玲表示，她就讀台中女中，通車台中會經過潭子，蕭隆澤競選潭子、大雅、神岡。辦理登記的有老中青，帶著傳承經驗，建設大台中的理想，組成一個有力的團隊，呼籲選民幫忙「顧電話」，讓黨內初選能過關。

立委何欣純強調，初選登記的參選人，過去都與她並肩作戰，培養出戰鬥力，因此特別陪同登記，希望團結，盡全力達成議會過半，重返執政目標。