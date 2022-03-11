針對國內是否開放5到11歲兒童打新冠疫苗，外傳衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將在本月24日開會討論。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天證實，目前的確規劃於24日開會討論，會將莫德納及BNT一併納入討論。

據媒體報導，ACIP已敲定本月24日開會討論。衛福部長陳時中今上午出席立法院院會備詢，受訪時被問到兒童接種新冠疫苗討論進度，他表示「目前專家有安排相關審查，但還沒有初步方向，須尊重專家建議」。

莊人祥下午表示，目前的確規劃在24日討論，主要討論內容包括「12到17歲追加劑」（第3劑），以及「5到11歲基礎劑」（第1、2劑），根據現有mRNA疫苗進行諮詢，莫德納和BNT會一起納入討論。

有研究指出，接種第3劑後1個月保護力將減半，國內未來第4劑規劃如何？莊人祥指出，目前看到日本開放間隔6個月之後施打第4劑，過去也有研究指出，第4劑接種對於整體疫苗保護力並沒有比第3劑高；指揮中心會持續收集國外第4劑接種建議，至於間隔多久、是否接種等，都需要專家委員會討論後實行。

至於我國次世代疫苗採購進度，莊人祥表示，莫德納公司正在美國進行雙價次世代疫苗研究，可同時針對Omicron和Delta產生保護力，目前進行到第二期，另外在英國則是針對Omicron變異株進行實驗，目前已進入第三期；待莫德納次世代疫苗研究結果出爐，並通過美國或其他國家緊急授權（EUA），指揮中心會隨時密切注意進展。

國內第3劑打氣持續下跌！國內第26輪公費疫苗預約今午截止，本輪提供124.5萬劑量能，僅21.1萬人預約，預約率預約率為1成6。65歲以上長者10日起施打任一劑新冠疫苗可領500元獎勵，據指揮中心統計，本輪65歲以上預約人數共8993人。

指揮中心統計，國內昨（10）疫苗接種共8萬8378人，目前國內疫苗涵蓋率第1劑為83.15％，第2劑為77.49％，第3劑為45.87％