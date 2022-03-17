台灣大哥大17日宣布正式加入由氣候組織 (The Climate Group) 與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project CDP) 所主導的全球再生能源倡議RE100，成為台灣首位加入的電信業代表，並具體承諾將於2040年達到全公司100％使用再生能源的目標，期盼能拋磚引玉為電信產業的立下示範作用，共同打造台灣的永續未來，替全球實踐100％的綠電革命盡一份力！

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，面臨全球控制升溫1.5度C，Fight for Survival的重要關頭，若人類再不破釜沉舟，未來極端氣候將鋪天蓋地迎面而來，沒有人能倖免，全面減少碳排是唯一的解方，更是全球大型企業的社會責任。台灣大以國內電信業節能減碳先鋒企業自我期許，自2017年即開始積極的能源轉型，

除了「開源」綠電，台灣大也具體「節流」灰電，更在提升國內頻譜使用效率與節能減碳的規劃下，投入與台灣之星的合併案，預計每年可節省 1 至 2 億度電力使用。此外，除了成為首家加入RE100的台灣電信業者，台灣大也將今年正式訂定為Net Zero元年，未來將攜手整體供應鏈，一起努力朝「淨零排放」的目標加速前進。

為達到2040年前全公司100％使用再生能源的目標，台灣大採取「自建再生能源電廠」以及「外購再生能源」雙軌並重的模式，透過科學方式逐步設定踏實的使用路徑，持續佈局再生能源，其中自建電廠的比例以7成為目標，預計2030年使用再生能源比率達20％、2035年使用再生能源比率達 60％，最終將於2040年前達標。

台灣大哥大除了已於2021年完成12.46 MW綠電建置容量並發電，今年底前也將再完成3.5MW太陽能光電系統的轉供，預計使用再生能源將達2495萬度，佔全公司總用電約4.5％，為地球減碳近12524公噸，期望能對國內綠能產業帶來正向影響力。