中央流行疫情指揮中心本月初將檢疫、隔離天數縮短至10天，入境者、個案接觸者，原規定應在檢疫、隔離期滿後執行7天自主健康管理，並在第3天、第6-7天進行公費家用快篩試劑檢測。為協個案及早被發現，即日起，調整為自主健康管理期間的第2天、第4天各執行1次。

指揮中心表示，為落實具感染風險對象的追蹤管理，請民眾於執行隔離、檢疫措施期滿後之自主健康管理期間，務必按時執行家用快篩試劑檢測，並配合以雙向簡訊回報檢測結果。

依《傳染病防治法》規定，隔離、檢疫措施期滿執行自主健康管理者於自主健康管理期間應配合回復雙向簡訊或接受電話詢問健康情形等必要之關懷追蹤機制，對於未回報檢測結果或違反相關規定者，將由地方政府加強追蹤，並依「傳染病防治法」第67條、第69條規定，可裁處最高新台幣30萬元罰鍰。

因應Omicron變異株威脅，國內本土疫情尚未平息，仍存在社區傳播風險，指揮中心提醒，檢疫、隔離及自主健康管理措施皆是控制疫情的重要方法，請民眾務必配合、遵守相關規範，共同維護社區安全。