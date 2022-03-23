指揮中心今(23日)開放第28期疫苗預約平台，共提供77萬劑疫苗，包含AZ、莫德納、高端，BNT疫苗則因用完無法再提供，指揮中心發言人莊人祥日前表示，目前仍在與BNT原廠洽談新約，近期應會有好消息，敲定後會再對外說明。

公費疫苗預約平台將於第28期預約結束後不再提供服務，而本期提供數量最多的為莫德納（66萬），其次為高端（7.8萬）與AZ（2.7萬），但整體預約率不太理想，僅有2萬2千人完成預約，預約率2.9％。