新冠肺炎本土疫情再起，中原大學驚傳有一名老師確診，校方指出，29日上午接獲衛生單位通知，得知校內有一學系的任課老師確診新冠肺炎，依照防疫規定該名教師及所屬班級進行預防性停課，該學系即日起改為線上教學，並已針對相關場所進行清消。

校方也說，目前只有該學系預防性停課，其他師生則是正常上課，至於是否對全校師生進行篩檢等，仍待地方政府進一步指示，將配合辦理後續事宜。