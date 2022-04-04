疫情持續延燒，截至昨日新北市已9校全校或部分班級停課，今日再有家長接獲通知，新莊區某國中1名學生確診，該班級即日起停課10天，改採線上教學。

新北市教育局表示，停課部分將依教育部校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準，1 班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課10天、1校2班以上有師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課10天；期間進行線上授課。