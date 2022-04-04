新北第10校停課 新莊某國中1生確診 11:012022/04/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊某國中傳學生確診 1班級停課。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續延燒，截至昨日新北市已9校全校或部分班級停課，今日再有家長接獲通知，新莊區某國中1名學生確診，該班級即日起停課10天，改採線上教學。 新北市教育局表示，停課部分將依教育部校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準，1 班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課10天、1校2班以上有師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課10天；期間進行線上授課。 新北三峽某國小老師確診 11班共200多名學生今停課 板橋海山國小學生確診 該班停課10天 中和也爆一家3口染疫 #新莊 #國中 #新北巿 #停課 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情升溫 全國27校宣布停課改採線上教學 13:262022/04/01 生活 南港高工爆確診 至少2師生染疫 停止實體授課至4／11 20:062022/04/03 生活 桃園增3校停課 舞蹈老師案2小學生確診 開南大學1染疫 13:462022/04/03 生活 宜蘭凱旋國小陰轉陽＋1 新月廣場有確診足跡急清消 13:092022/04/03 生活 東吳大學1生確診 校方急公布足跡 11:122022/04/02 生活 北市大天母校區傳1生確診 聯醫進駐篩檢300名師生 13:052022/04/01 生活 舞蹈老師染疫傳播鏈擴大 宜蘭縣已累計3校停課 16:002022/03/31 生活 桃園爆發新疫情 鄭文燦證實：電商網購工作坊職場群聚 11:522022/04/01 生活 三峽某國小師染疫 擴及3校17師生 04:102022/04/03 生活新聞 桃園校園再爆學生3確診 今天已知有8人染疫 12:432022/04/01 生活 基隆9所學校淪陷 高中以下250名學生被匡列 11:182022/04/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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