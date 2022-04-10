桃園市新生醫專1名3年級女學生10日傍晚傳出確診，雖然該校僅1人染疫，但全校師生逾6000千人，校方不敢大意，仍高標準宣布全校停課9天改採視訊教學，於18日復課。

據悉新生醫專3年級女學生因身體不適就醫採檢確診，將列明日個案，同住家人也有2人染疫，雖然該校僅1生確診，只要該班或該系停課即可，但因該校師生數眾，且年初也曾遭機場群聚事件波及停課，因此採高標準，全校自9日起停課9天，18日復課。