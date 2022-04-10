新生醫專1生確診 校方高標準全校停課9天 19:502022/04/10 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新生醫專1生確診，學校高標準全校停課9天。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市新生醫專1名3年級女學生10日傍晚傳出確診，雖然該校僅1人染疫，但全校師生逾6000千人，校方不敢大意，仍高標準宣布全校停課9天改採視訊教學，於18日復課。 據悉新生醫專3年級女學生因身體不適就醫採檢確診，將列明日個案，同住家人也有2人染疫，雖然該校僅1生確診，只要該班或該系停課即可，但因該校師生數眾，且年初也曾遭機場群聚事件波及停課，因此採高標準，全校自9日起停課9天，18日復課。 #新生醫專 #確診 #高標準 #9天 #該校 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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