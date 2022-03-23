2022智慧城市論壇昨在南港展覽館登場，活動預計25日結束，但事前就傳出貝里斯籍外賓在下榻飯點時採檢確診，同團8人遭隔離，據悉又有波蘭籍外賓呈陽性反應，北市府為此緊急開會討論，決定在今日中午提早結束論壇，北市府也緊急發布通知，下午3時30分將由市長柯文哲統一對外說明。

台北市副市長黃珊珊今早證實，早上依照規定做採檢後，結果的確是有1位陽性，Ct比較低、大概20幾，但昨天檢測時仍為陰性，研判應是陰轉陽，目前同團者都已請對方暫時移到居家隔離旅館，現在目前還在做相關整個程序的了解，也說該波蘭外賓昨日有到論壇會場，意即曾和柯文哲同台過。

台北市發言人陳智菡回應，市府確實為外賓陸續傳出確診一事，於今日上午緊急開會討論後續作法，決定提早結束論壇，同時進行疫調、匡列，目前波蘭同團的外賓今日都被匡列，未到活動現場，下午3時30分市長柯文哲、黃珊珊也會舉行記者會說明疫情現況與因應方式。