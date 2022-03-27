我國捐贈醫療物資運抵不丹(外交部提供)

我駐新加坡代表處公使戴輝源（左）將物資轉交不丹公益組織(外交部提供)

不丹近來因Omicron變種病毒株擴散，導致當地確診案例數急速上升，醫療體系壓力大增，外交部今天表示，為善盡我國際防疫責任，協助不丹對抗疫情，我國緊急向不丹公益組織捐贈50台製氧機及2千枚N95口罩今已運抵當地。

外交部指出，不丹首府辛布（Thimphu）等地疫情蔓延，醫療體系承受巨大壓力，經我國駐印度代表處及駐新加坡代表處居間聯繫，我國已緊急向不丹公益組織「Gyalyum Charitable Trust」（GCT）捐贈50台製氧機及2千枚N95口罩。

這批醫療防疫物資經由台北空運至新加坡後，由我國駐新加坡代表處戴輝源公使代表我國政府將物資交予GCT在星國窗口，再由不丹航空（Druk Air）專機於今（27）日下午順利運抵不丹，GCT對我國即時援助表達誠摯感謝。

外交部表示，因應疫情不分國界，在此時刻更加凸顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性。台灣有能力、也有意願繼續對國際社會做出貢獻，共同攜手協助不丹應對防疫挑戰。