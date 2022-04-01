蔡英文總統今出席「主計節慶祝活動暨頒獎典禮」，她指出，這3年的負債比率，實際上也都在30％以下；去年三大國際信評機構都調升臺灣的國家主權評等或展望，這是對我國審慎財政及債務管理的重要肯定。

總統抵達後，首先與現場貴賓進行開幕儀式，並逐一頒發「主計專業獎章」、「基層優秀主計人員」予獲獎同仁，表揚他們在工作領域的卓越表現。

總統致詞時表示，她很常看到朱澤民主計長，每次有重要政策要做決定時，都一定在現場。因為政府推動新的政策，必須從整體的預算規劃中找出新的財源，其中涉及到各種資源和財政的規劃分配，以及後續的追蹤運用。

總統指出，政府兼顧國家發展與財政平衡的重要任務，需要仰賴主計總處，以及所有的主計夥伴一起完成。她今天除了恭喜3位主計專業獎章的獲獎人，也要感謝現場所有優秀的主計人員發揮專業，守護財政紀律，透過各種統計數字、指標的追蹤計算，讓我們更能掌握整體國家的發展情況，這也是政府規劃執政方針的重要參考。她要向全國主計朋友表達最高的肯定。

總統提到，主計總處與主計同仁的工作項目相當專業，但也相對枯燥乏味。不過，今天主計節的慶祝活動中有許多創意的巧思，讓她對主計同仁的印象大幅改觀，這也表示出，主計人員已經脫離一般人對於主計人員較無趣的印象。她認為，「有趣」很重要，因為「有趣」是創意的來源，也是國家在財政規劃上所需要的創新與彈性。

總統指出，過去5年多來，在朱主計長所帶領的主計團隊的努力之下，從中央到地方，共同推動了許多重要的工作。而這些工作，也充滿著許多開創與突破，這些都需要我們堅強的主計團隊。

總統舉例說明，包括前瞻基礎建設、5加2產業創新、長照服務、社會住宅等等重大政策計畫，都有主計人員很深的投入。另外，國防改革與戰力提升，是這幾年施政的重點，也在主計長及主計同仁的協助之下，得到足夠的財源挹注。

總統表示，疫情期間，政府推動各項紓困振興措施，這也都需要主計人員妥善分配資源，督促預算的執行進度，才能夠完成。因為有主計人員發揮專業，嚴守財政紀律，中央政府總決算已經連續5年歲入歲出有賸餘，且連續4年賸餘超過千億。

總統指出，我國債務餘額占前3年度GDP的比率，到110年度都控制在不超過33％，這是她剛上任時的基準，而這3年的負債比率，實際上也都在30％以下。所以，去年三大國際信評機構，都調升臺灣的國家主權評等或展望，這是對我國審慎財政及債務管理的重要肯定。

最後，總統再次感謝全國的主計人員，並表示，未來還有很多重要的政策推動，需要主計人員繼續發揮專業，一起投入，「從中央到地方，我們一起為國家努力。」