清明連假前夕返鄉潮，高鐵台南、左營段出現電力異常，下午近4點，多個班次嚴重延誤，高鐵台南站指出，目前高鐵沿線起訖站都在台南，原本要從高雄站搭車北上的旅客趕來台南搭車，而南下高雄旅客則在台南站止步，高鐵已緊急調度50輛接駁巴士疏運，目前大批旅客將車站內擠得水洩不通。
從台北搭高鐵回高雄過節的何同學，原本預計4點半到高雄，在台南下車後，一直等接駁巴士，等了2個小時，因為搭車人太多，她說，整考慮要去搭台鐵回家，「覺得很瞎，怎麼會遇到這種事？」也有旅客自嘲「愚人節被整，好應景！」
由於北上電力正常，台南站暫時成為北上列次發車的端點站，也是南下列次的終點站，安排接駁方式，提供免費台鐵票至沙崙站轉乘火車到左營。
高鐵台南站指出，目前已緊急調度50輛接駁巴士前來接送要南下、北上的旅客。
台南市政府指出，受高鐵電力中斷影響，目前高鐵台南、高雄間暫停營運，高鐵公司已啟動台南、高雄間公路接駁車機制，市府也會協助商請業者調度車輛。建議台南市民南下旅客改搭台鐵前往；北上旅客因班次可能有所延誤或調整，請注意高鐵公司最新公告。
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