為兼顧與維持防疫量能、社會經濟及有效控管風險，使用池化方式提升篩檢量能。（圖／指揮中心提供）

本報今獨家紕露，中央流行疫情指揮中心今起將改變醫院進行PCR採檢的原則，要求陪探病者、醫事人員採取10人一組的池化核酸檢驗（Pooling PCR），此舉遭醫界批評，不僅會影響檢驗結果，還可能拖延民眾就醫時間，指揮中心今天說明，池化模式可大量提升社區篩檢效能，併能準確驗出Ct值31到35的陽性患者，但考量急診、手術、生產等緊急住院需求及陪病者，仍可適用過往的1:1檢驗方式。

指揮中心指出，目前獲我國衛生福利部食品藥物管理署核發緊急授權許可，可應用於新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)核酸檢測的檢驗平台多元，國內各指定檢驗機構已依其硬體規模、檢驗需求及人力配置等現況選用最適平台建立檢驗流程。

依這些相關試劑仿單記載的檢測靈敏度換算，單一檢體上機可偵測的陽性個案Ct值約介於34-38之間，若進一步採用1:10池化模式進行，除可大幅提升單位時間的可檢驗件數，於大規模篩檢時加速陰性個案的排除效率；針對陽性個案檢驗，仍可正確檢出Ct值介於31至35的陽性患者。

指揮中心說明，目前1:10的池化檢驗僅適用於發生率不高的族群，針對高感染風險的疑似個案，仍採用非池化標準流程，維持精準檢驗的要求。

指揮中心強調，池化檢驗模式的採用，可在不影響檢驗結果正確性為前提，除可大量提升社區篩檢校能，亦可有效節約國內檢驗資源，可使全國新型冠狀病毒檢驗網絡運作永續進行。