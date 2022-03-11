新北市立黃金博物館為讓更多人認識產金地的重要礦物，將於4月至6月推出「九份金瓜石水湳洞地質公園：解說員培訓課程」。（黃金博物館提供）

新北市九份、金瓜石及水湳洞是台灣重要產金地，也是多種礦物的寶地。新北市立黃金博物館為讓更多人認識產金地的重要礦物，將於4月至6月推出「九份金瓜石水湳洞地質公園：解說員培訓課程」，希望培養更多具地質公園保育知識人才，歡迎有興趣民眾一起加入地質公園保育行列！

黃金博物館表示，水金九以礦業開採聞名歷史，直到停止採礦後，大家才發現此處礦業文化豐富，並有聚落人文及地質生態等多元生態，就像一座教材豐富的地質教室。

新北市立黃金博物館為讓更多人認識產金地的重要礦物，將於4月至6月推出「九份金瓜石水湳洞地質公園：解說員培訓課程」。（黃金博物館提供）

黃金博物館2021年3月以「九份金瓜石水湳洞地質公園」名義，提報14個地質點位申請法定地質公園，培訓課程將為未來成立地質公園預做準備。這次培訓課程包含地質、礦物、文化資產、自然生態、解說技巧及礦業歷史等20堂專業內容，期待完訓後的學員，以實際行動參與未來地質公園解說服務，為這片土地貢獻一己之力。

黃金博物館自創館以來，致力九份、金瓜石及水湳洞地區金銅礦業遺產保存與地質保育教育推廣工作，2020年完成金水地區地質景觀資源盤點，2022年初推出「水金九礦山學」概念，希望從研究累積與共學培力等面向出發，邀集在地居民、學校師生及有志青年等，共同參與水金九礦山學建構，以實際行動傳播與實踐水金九礦山學價值與內涵。

「九份金瓜石水湳洞地質公園解說員培訓課程」自即日起至3月24日採線上報名，相關課程與報名方式，民眾可上黃金博物館官網及臉書粉絲頁查詢。