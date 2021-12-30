新北市瑞芳警分局特別規畫了元旦連續假期加強交通管制計畫。（瑞芳警分局提供）

元旦連假將至，受到疫情影響，許多民眾無法出國，東北角地區因為往返花東替代道路，又有許多戶外山海景點，預期將吸引大量旅客到訪或中途休憩點，為此，新北市瑞芳警分局特別規畫了元旦連續假期加強交通管制計畫。

警方表示，連續假期期間，金瓜石、九份地區預期有大量遊客湧入，屆時將透過三階段管制措施，利用景點停車場容納量來衡量景點內的遊客總量。屆時若中央疾管局因應防疫需求通報人潮管制時，將配合進行交通分流管制措施，請民眾務必遵守警方指引。

連續假期金瓜石、九份景點交通管制措施：

一般管制：管制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行；A級管制：當九份地區停車場停車量達8成時，車輛僅開放至新九號停車場及水湳洞停車場停放，並請民眾轉搭接駁公車。

雙A級管制：若遊客持續進入，停車空間不敷使用，警方僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛進入九份地區，直至車流量舒緩為止。在這段期間，將請遊客改至周邊景點，避免人潮壅擠。

瑞芳警分局提醒將針對各景點周邊加強執行違規停車取締，另外像茶壺山等知名登山步道口，為了避免民眾貪圖方便，開車進入恣意停放，造成通行困難，警方也會每日前往告發取締。若民眾發現有違規停車妨害通行情形，請撥打報案電話110，由警方迅速派員到場排除。