林園海洋溼地公園的倒立水母開始逐漸慢慢大爆發！林園愛鄉協會今年首度使用空拍機統計，利用影像分析軟體推算，發現目前已超過1萬5千隻，從清澈處可發現五顏六色水母群密密麻麻，估計3月下旬至4月，數量可達到最多。

天氣逐漸回暖，高雄林園海洋濕地公園內「倒立水母」近期開始爆發，密密麻麻上萬隻的夢幻的水母，五顏六色，一縮一放，宛如奇幻海景，林園愛鄉協會今年首度使用空拍機拍攝，再用影像分析軟體推算，目前已超過1萬5千隻。

協會理事長陳俊強指出，3月底到4月數量會是最多，像是去年5月期間就達到4萬隻，從照片中可見，出現的倒立水母擁有不同的樣貌，體色和大小不同，身上的觸手上的附屬物顏色不同，形成多采多姿的水母群。

為了推廣環境教育，林園愛鄉協會20日下午13時30分至17時將於林內槺榔公園舉辦走讀「槺榔＆石灰窯＆在地特色」體驗暨「里山里海」環境教育嘉年華，不僅有表演還有攤位及體驗，其中就含石灰窯介紹及解說導覽、林園特色介紹、及倒立水母等特色展，還有闖關體驗拿紀念品。