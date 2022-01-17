行政院中部辦公室執行長蔡培慧（右），到仁愛鄉送保暖棉被。（行政院中辦提供／廖志晃南投傳真）

歲末天寒，行政院中部服務中心執行長蔡培慧，媒合愛心企業家捐贈物資，17日到仁愛鄉互助國小，贈送禦寒羽絨外套給全校76名學生，並且親自到部落贈送113床保暖棉被，給互助村、新生村的弱勢家庭及邊緣戶，向大家拜早年，同時表達社會的關懷。

蔡培慧與原住民淵源甚深，她年輕時，曾經在台原出版社任職，負責原住民文史資料蒐集與編輯工作，因而認識當時的原住民立委瓦歷斯．貝林，後來還成為他的國會助理，瓦歷斯．貝林的老家就在仁愛鄉，因此，蔡培慧與許多部落居民，已經是兩、三代的情誼。

蔡培慧昨天送愛心入原鄉，包括互助國小校長江子信、仁愛鄉民代表辜志雄及謝光明、互助村長梁文峰、新生村長鄭志誠等人都出席，眾人閒談時提及與蔡培慧認識已久，當年她還是留著短髮的青春少女，沒想到20多年過去，蔡培慧從原住民立委的國會助理，變成大學教授、中辦執行長，依然關心原住民的文化保存與產業發展，十分不容易。

蔡培慧表示，非常感謝國立中興大學EMBA傑出校友、鴻標建設董事長陳錦標，長年對原住民族部落及弱勢家庭送暖，發送愛心物資，讓她深受感動。

蔡培慧說，互助跟新生兩村包含清流、中原、眉原等3個部落，主要生產樹豆、愛玉與高山蔬菜；部落有許多老人家與隔代教養的孩子，將漂亮又保暖的羽絨外套，送給互助國小學生，希望他們在寒冷的山區，能夠保持溫暖，同時感受來自社會的愛心暖意。