國民黨立委許淑華體驗穿原住民服飾，與族人同樂。（圖／摘自許淑華臉書）

迎接新的一年，國民黨立委許淑華周末到仁愛鄉參加全國賽德克族歲時祭儀，一起歡跳祭典歌、參與祈福，也與清流部落的泰雅族人分享新年喜悅，並在臉書PO出自己穿原民服飾的照片，網友看了驚呼連連，直誇好看。

許淑華今（3）日在臉書分享連假周末到仁愛鄉德鹿谷村參加全國賽德克族歲時祭儀，觀看耆老們進行火占、播種及獵人儀式，祭典充分展現賽德克族人獨特的生命禮俗及傳統習俗，她也一起歡跳祭典歌、參與石板陷阱祈福，祈求新的一年大豐收。

而在仁愛鄉另一邊，許淑華說，還有清流部落的泰雅族人們擺出美味菜餚，熱情款待來自各地的賓客，她則與張子孝鄉長一起拜訪家戶，與族人們分享新年的喜悅，度過非常歡樂的連假。

國民黨立委許淑華體驗穿原住民服飾。（圖／摘自許淑華臉書）

許淑華也在留言處提醒，據說仁愛德鹿谷村是合歡山腳下最冷的地方，天氣冷颼颼，大家出門也要注意保暖，注意早晚溫差。

文章PO出後，網友紛紛留言直誇許淑華好看，大讚「真的像我們原住民的大公主」、「好美！」「漂亮公主」、「最漂亮的公主委員」、「人美，穿什麼樣的衣服還是美」；另有人預祝她今年高票當選南投縣長。