今(3)日傍晚5時46分東部海域出現地震規模6.0地震，大台北狂搖、全台有感！網紅白癡公主直播魚缸被地震搖到大浪翻騰的「洩洪」畫面，驚嚇指數破表；藝人邵庭拍自己的愛犬嚇到「夾起尾巴」，模樣惹人憐；林羿禎則發照秀出自己躲在桌底，但貓咪卻一副沒事樣端坐桌上的萌樣；美女律師李怡貞在臉書分享心情，並透露自己並未收到國家級地震警報，也釣出一堆同病相憐的邊緣人。

網紅白癡公主在地震後發文表示：「我要去拖地了…肥甜很害怕」，只見她所拍攝的地震當下直擊影片中，直立式魚缸被搖晃震得大浪翻湧，宛如水庫「洩洪」般嚇人，連魚缸裡的小丑魚都快速游來游去，彷彿連魚都受了不少驚嚇；白癡公主所說的「肥甜」應是指她養的毛孩；網友回應：「你竟然可以冷靜的錄影」、「好可怕... 水是不是要放少一點或是加蓋？」、「地毯…..崩潰」、「發生海嘯了嗎？」、「要請法師幫肥甜收驚」，影片畫面忠實呈現當下「震度」之驚人。

藝人邵庭也發文：「頑頑嚇壞了，尾巴都不見了，大家平安嗎，有夠搖欸」，「頑頑」是她養的小公土狗，只見畫面中「頑頑」將長長尾巴緊緊夾著，從陰暗的桌子下方觀察，可見牠側面剪影的表情顯得憂鬱，顯然受了不小驚嚇，地震真的連動物都很有感。網友回應：「夾著尾巴逃跑的意思嗎」、「不怕不怕，怕也沒用，音浪太強也沒得跑」、「平安，大家還好嗎？有夠大的地震」、「宜蘭搖蠻大的⋯瓦斯桶整個在晃」。

女模林羿禎在IG自發梗圖回應地震，只見她穿著黑色超短褲抱膝躲在桌下，頭戴卡其色鴨舌帽搭配白上衣，用看似外套的衣物遮住小腿顯示害怕「驚驚」，露出白皙大腿絕對領域不失性感；但亮點卻在桌上端坐的「喵皇」，只見貓咪一臉淡定看向鏡頭外「遠目」貌，也不知是被嚇傻了還是無感，呆萌表情相當可愛討喜。林羿禎寫道：「原本要來技術流小冰家拍抖音，結果抖一個太大直接停電，完美呈現『抖陰地震』」，網友回應：「你的地震文最美」。

美女律師李怡貞也在臉書分享碰到地震的心情，「地震！大耶」，表示當時人在北市文山區，地震完後，路邊車子逼逼叫，並透露自己並未收到地震警報，也釣出一堆同病相憐的邊緣人：「完全沒收到」、「我也沒收到警報，超級搖」、「全辦公室都沒人響」、「新北市搖很大，可是手機也沒有響」。