歌手王力宏日前遭到妻子李靚蕾毀滅式的爆料後，暫時回到台灣，演藝事業全面停擺。而王力宏原本計畫在今年元旦登上大陸影音平台bilibili所舉辦的跨年活動，並在其中表演多首經典單曲，在事件爆發後他也從表演名單中被剔除，但近日網路上卻流出他先前彩排時的錄音檔，引起網友熱烈討論。

王力宏原定於12月31日登上bilibili所舉辦的跨年活動，他為了呈現最完美的演出，早在12月8日便已跟著製作單位彩排過一次，而依照保密原則，當天的表演內容不能公開，但疑似還是有粉絲偷偷錄下彩排時的錄音檔，並在近日於網路上流出。音檔中，王力宏一連演唱了《唯一》、《Sold Out》兩首經典單曲，並在彩排時演奏爵士鼓、完美飆高音，讓網友忍不住讚嘆。

隨後錄音檔雖遭到刪除，但仍被大批網友瘋狂轉發，引起熱烈討論。當天親臨現場的粉絲也惋惜表示「現場氣氛真的很炸」、「唱功無敵」、「當天真的很牛逼」、「撇除別的，他真的很有才華跟實力」、「當天沒有一個比得上他」、「B站為什麼不放他這段，意難平」。

王力宏先前遭到妻子李靚蕾接連爆料私生活淫亂、對家庭不忠，又對她長時間冷暴力，讓王力宏「優質偶像」形象全毀，之後他也發出聲明表示「暫時退出演藝圈」，也不再對外發出任何言論，至於將來他又會如何發展，也引起外界好奇。