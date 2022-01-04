「小豬」羅志祥沉寂近2年後，日前在花蓮跨年壓軸演出，復出首場表演獲得各界好評，羅志祥看了粉絲留言並一一回覆，也讓他開心說：「我現在更有信心了！」羅志祥一甩遭周揚青毀滅式分手的陰霾，不過當羅志祥被周刊問到王力宏事件的看法，他則沒回應、急忙走進自家潮店。

羅志祥在花蓮跨年晚會以一句「我回來了」正式宣告回歸演藝圈，當晚他勁歌熱舞30分鐘不斷電，多首舞曲炒熱全場氣氛，羅志祥事後感性說：「我很喜歡2022的這個開始」，根據《鏡週刊》報導，面對首場演出獲得各界好評，羅志祥也開心說：「我現在更有信心了！」

為了重返舞台，羅志祥在一個月內恢復完美體態，羅志祥透過有氧健身、控制飲食，並用斷食法挑戰極限，在一個月瘦8、9公斤，也讓羅志祥的身材變得精實許多，甩肉有成的羅志祥，現在體重是73公斤，距離目標70公斤，還有3公斤要瘦，因此，他也會每天早晚量體重，嚴格控制自己的體態。

羅志祥一甩遭周揚青毀滅式分手的陰霾，積極重返舞台，而《鏡週刊》在去年底則直擊，羅志祥現身自己經營的潮牌巡店，當時羅志祥低調表示，跨年表演準備得還算順利，但被問到對酸民的想法，他則沒多做回應，不過當羅志祥被問到對王力宏事件的看法時，不確定他是否沒聽到還是充耳不聞，羅志祥則沒回應、急忙走進自家潮店。