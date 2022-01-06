大陸女星李菲兒演藝事業橫跨電視、電影和綜藝，不過李菲兒最廣為人知的是，她去年參加女團真人秀《乘風破浪的姐姐2》，大方和舊愛黃曉明同台引發熱議，而李菲兒日前出席東方衛視跨年晚會表演，與張衛健表演雙人舞時，她疑似動作太大，舞衣驚險往下滑，所幸李菲兒及時發現、並臨危不亂地以手遮胸，驚險避免走光意外。

李菲兒日前在東方衛視跨年晚會，與張衛健搭檔表演雙人舞，李菲兒以黑色抹胸上衣、緊身熱褲，腰上外搭一條藍、黑相間的薄紗襯裙亮相，放下一頭長髮的李菲兒狂噴性感女人味，而她舞蹈動作俐落、有勁，就連眼神都魅力十足，不過李菲兒疑似舞蹈動作太大，她一個彎腰、甩頭的動作，讓低胸上衣無預警往下滑落。

李菲兒發現舞衣滑落，她緊急以手遮胸。（圖／取材自東方衛視跨年晚會微博）

李菲兒的舞蹈動作俐落、有勁，就連眼神都魅力十足。（圖／取材自李菲兒微博）

所幸李菲兒及時發現上衣滑落，她臨危不亂地以手遮胸，鎮定地完成舞蹈演出，隨後，李菲兒利用空檔整理服裝，她面不改色且敬業完成表演，機智的應變能力和穩健台風獲得好評，網上也紛紛讚李菲兒舞台魅力極佳。

不過，李菲兒遇到舞台突發狀況已非首次，她日前現身時尚活動走秀時，李菲兒因重心不穩、導致高跟鞋踩空，她就在台上尖叫「啊」、還摔了一跤，所幸李菲兒沒有走光也沒有受傷，她先是尷尬地蹲在地上笑了幾秒，隨即鎮定站起來、露出笑容完成走秀，雖然李菲兒一度害羞遮臉，不過她的敬業態度仍獲得全場觀眾鼓掌叫好，不少人還歡呼替她加油打氣。