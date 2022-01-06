資深台語歌手高向鵬2021年10月因過馬路不慎跌倒而陷入昏迷，緊急送醫後，一度傳出高向鵬求生意志堅強，昏迷指數一路進步，但高向鵬發生意外將滿3個月，狀況仍不明，有密友就低調出面吐高向鵬近況，感嘆高向鵬狀況仍沒有好轉。

66歲高向鵬去年10月發生跌倒意外後就昏迷不醒，一度傳出高向鵬昏迷指數從4進步到5，情況逐漸變好，但高向鵬的病情事後沒有新進展，家屬也沒有對外公布，根據《三立新聞網》報導，高向鵬友人則低調透露，高向鵬目前還是昏迷狀態，雖然在醫師建議下氣切，四肢會動，但後續狀況仍沒有好轉。

友人相當心疼高向鵬，無奈表示：「既然四肢還有反應，怎麼可能放棄」，而高向鵬目前已轉院到桃園的醫院，友人雖然無法探望，但仍會找機會去探視，友人只希望有奇蹟，讓高向鵬趕快清醒、回家過年。

高向鵬是實力派唱將，與方怡萍是經典對唱組合，並以《福氣啦》獲得第8屆金曲最佳演唱組獎肯定，而個性大方、熱情的高向鵬，在演藝圈擁有極佳好人緣，他也熱衷公益、廣結善緣，未料高向鵬卻在去年因參加家庭聚會，回家過馬路時不慎跌倒而陷入昏迷，外界都很擔心高向鵬的狀況，希望他能早日清醒、恢復健康。