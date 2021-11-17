南投縣竹山鎮將於12月11日舉辦第7屆鎮長盃漆彈賽，鎮長陳東睦17日拍攝宣傳影片時，腳步不穩，直接趴在地上。（民眾提供／黃國峰南投傳真）

南投縣竹山鎮將於12月11日舉辦第7屆鎮長盃漆彈賽，鎮長陳東睦17日拍攝宣傳影片時，腳步不穩跌倒，肩頰骨脫臼，他表示是小傷，自己不小心，歡迎大家要踴躍來參加。（民眾提供／黃國峰南投傳真）

竹山鎮長陳東睦跌倒

不少人熱愛刺激漆彈遊戲，竹山鎮公所將於12月11日舉辦第7屆鎮長盃漆彈賽，17日公所在中和漆彈場拍宣傳影片，不料鎮長陳東睦在拍攝時，不慎跌倒，造成肩頰骨脫臼，他表示這只是小傷，歡迎大家要踴躍來參加。

竹山鎮公所表示，漆彈賽已經來到第7年，這次比賽組別有二：分別為公開電子競技組8隊以及社會推廣組24隊。有鑑於每年報名都相當踴躍，很多人都反應沒報到名很惋惜，為了讓民眾都盡量能夠圓夢，今年也特別設置了體驗組別，現場由專業選手親自教導與漆彈親密接觸，為的就是要讓沒有報到名的民眾可以免費現場體驗好好圓夢。

而為了宣傳漆彈賽，58歲的竹山鎮長陳東睦，親自下場拍攝宣傳影片，不料導演1聲GO時，陳東睦提著槍小跑步前進時，一不小心腳部不穩跌倒，久久無法自行爬起來，經緊急送往竹山秀傳醫院醫治後，發現是肩頰骨脫臼，經復位後，以三角巾固定，無大礙。

陳東睦表示，自己還好只是小傷，這麼好的活動一定如期進行，自己以前是士官隊的，專門教年輕人三行四進（爬行、側行、潛行、伏進、滾進、躍進、便步前進），退伍這麼久了，以為自己還行，為了逼真一點，演技上是有點衝動，不過年紀大了還是要注意一點，這是一個很棒的活動，請大家一定要踴躍報名。

陳東睦也表示，竹山擁有完整的漆彈場，加上不少國家級選手也都在竹山，擁有那麼好的選手與場地，不好好推廣真的很可惜，也希望有興趣沒體驗過的民眾都能來報名；漆彈不同於其他運動，這種運動是要訓練選手的敏捷動作、以及專注力，比賽時間不長，如何在短時間內鎖定目標、一邊還要確保自己不被打中，是一個很有趣而且會建立自己自信度的比賽。