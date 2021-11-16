警方於今天凌晨3時許，將兩名犯嫌查緝到案並查扣相關證物，目前由檢察官續指揮偵辦中。(警方提供)

警方於今天凌晨3時許，將兩名犯嫌查緝到案並查扣相關證物，目前由檢察官續指揮偵辦中。(警方提供)

鑑於台中市近期發生行車糾紛引發鬥毆暴力案件，為防範再次發生，台中市警方全面實施「除暴安民」專案。近一個月台中市警方已查獲涉及組織犯罪、網路博奕及詐欺機（水）房案件18件102人，並查扣不法所得約新臺幣4000萬元，有效斷絕黑幫金流，澈底壓制不法分子囂張行徑，淨化本市現階段治安狀況。

警方指出，第四分局於11月14日清晨接獲保全人員報案稱南屯區河南路服飾店面玻璃遭不明歹徒潑漆及手持工具敲碎玻璃，致該店面大門、造型櫥窗、櫃臺、地面、販售衣物等受到毀損。

警方獲報後隨即成立專案小組，經調閱及過濾周遭監視器，發現2名男子搭乘自小客車至案發現場附近下車，分持油漆桶及工具，毀損店家後逃逸；經查犯嫌為脫免逮捕，故意多次製造斷點，經突破多項瓶頸；16日凌晨3時許，已將兩名犯嫌查緝到案並查扣相關證物，目前由檢察官續指揮偵辦中。

警方表示，中市除暴、掃黑、肅槍工作向為政府施政之重點工作，中市警局將秉持「治安無漏洞，除惡務盡」原則，要求所屬持續針對街頭暴力、黑道幫派、查緝非法槍械等嚴重影響治安之案件全力掃蕩。

警方強調，近期在疫情趨緩下，中市雖有數起暴力事件發生，但在檢方有效指揮及各機關通力合作下，均能速迅破案，將歹徒繩之以法。近期仍將賡續實施除暴安民專案，以保障民眾免於遭受暴力威脅，建構台中市安全宜居之生活環境。