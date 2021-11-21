台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員周以鈞日前接獲民眾報案稱於南屯路二段旁有一名婦人駐足市場旁，沿路向路人問路，疑似走失，員警獲報後立即前往該址查看，78歲婦人見到跟自己孫子年紀相仿的員警，親切感倍增，拉著員警開心地聊起天來，絲毫忘記自己要回家一事。

婦人對於員警詢問年籍身分資料均能對答如流，但對於家中住址始終無法明確回答，幸虧員警在聊天過程中得知老嫗平日白天均會前往長照中心，透過長照中心得知老嫗家屬聯繫方式，順利通知家屬前來帶返家。

呂姓婦人向員警表示，自己年紀大了，家人擔心無人照護，於近日搬去跟兒子同住，平日大家都忙於上班，自己外出散步走走，由於人生地不熟不敢走遠，怎料轉個彎就迷失方向，身上又沒有攜帶手機。

只能站在最熟悉的菜市場前，詢問往來的路人尋求協助。這次遇到這個少年仔警察，又「緣投（台語）」又熱心，相談甚歡，忘卻了迷路的苦惱和不安。

家屬接到員警來電得知老嫗走失焦急不已，趕到警所看到其與員警相談甚歡的畫面哭笑不得，家屬對於員警熱心援助頻頻致謝。

南屯派出所所長江松泳表示，家中高齡長者若有記憶力退化情形，務必時常關心並多加留意其動向，可放置家中地址、連絡電話之字條或證件於家人身上，俾利警方查證身分。