歐股周五早市上揚，試圖在周線達成連七漲。大宗商品相關股票彈升、企業強勁獲利、寬鬆的貨幣政策，都提振了投資人信心。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤漲1.59點或0.35%，為489.39點，指數又來到歷史高點下方不遠。在大宗商品價格上揚之下，礦業股和石油股領漲。

寬鬆的貨幣政策以及強勁的財報季，都讓投資人暫時忽略歐洲新一波新冠疫情的侵襲，以及對通膨的擔憂。通膨資料會促使市場去押注央行收緊貨幣政策。

德國總理梅克爾(Merkel)周四稍晚宣布，對於未接種疫苗民眾，將限制他們公共生活範圍，並且非常擔憂第四波疫情。

管制消息傳出後，德股上升0.3%。

法國奢侈品集團愛馬仕(Hermes)漲3.7%，股價來到歷史新高的1648.5歐元。消息指出愛馬仕可能在12月被納入Stoxx 50指數。

法股目前漲0.44%，英股目前漲0.33%。