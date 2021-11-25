滬深兩市25日雙雙收跌，其中上證指數收跌8點，中止連四漲。滬深兩市成交熱絡，合計成交額為人民幣（下同）1.11兆元。
香港信報報導，上證指數25日先漲後跌，盤中最多上漲4點，漲幅為0.12％，高見3597點後出現賣壓，最多下跌13點，跌幅為0.37％，低見3579點，終場收報3584點，下跌8點，跌幅為0.24％，成交額為4505.59億元。
深成指25日最多上漲9點，漲幅為0.06％，高見14897點，隨後轉跌，低見14819點，下跌67點，跌幅為0.46％，最終收報14827點，下跌59點，跌幅為0.4％，成交額為6625.66億元。
滬深300指數25日收報4896點，下跌20點，跌幅為0.41％。創業板指數25日收報3474點，下跌4點，跌幅為0.12％。
各類股方面，煤炭股跌逾1％。石油、化工、房產、金融股偏軟。發電設備股上漲逾2％。基本金屬股持穩。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。