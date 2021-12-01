女星曾莞婷演出多部八點檔，穩坐「台劇女神」寶座，除了演藝事業之外，曾莞婷也積極拓展副業，從服飾、保養品到手搖飲料都有涉略，光靠副業月收高達7位數，曾莞婷的事業版圖看似風光，不過近日卻傳出，曾莞婷經營3年的服飾品牌「I‧REAL」已悄悄收攤，對此，曾莞婷也大方在IG回應：「是的！在重新規劃囉」。

曾莞婷在2018年風光創立個人服飾品牌「I‧REAL」，對服裝有想法的她，凡事都親力親為，曾莞婷也親自參與衣服設計，主打平價、大眾時尚，當時她盛大舉辦「撞衫趴」，好人緣的曾莞婷邀請王彩樺、謝承均、王宇婕、李易等圈內好友到場站台，相當風光。

不過服飾品牌經營3年，卻傳出已悄悄收攤，品牌相關網站、社群媒體都已找不到伺服器，有網友就在曾莞婷IG留言：「請問女神的I.REAL品牌是不是已經沒有販售了」，對此，曾莞婷則大方回應：「是的！在重新規劃囉」。

曾莞婷回應服飾品牌已悄悄收攤。（圖／取材自曾莞婷Instagram）

曾莞婷除了服飾品牌外，她還有投資保養品，在今年9月還宣布開手搖飲店，曾莞婷從演員升格當老闆，她也曾吐露創業心得，表示要帶人還要帶心，常常蠟燭兩頭燒，加上曾莞婷是金牛座，做每件事很謹慎，有時候太急造成小摩擦，所以曾莞婷期許自己接下來可以更穩定成長，曾莞婷也希望不要辜負劇迷，盼望能在戲劇和副業上找到平衡，字裡行間滿是不為人知的創業艱辛。