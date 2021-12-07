新竹Big City遠東巨城購物中心10周年慶2日開跑以來力道強勁，連同遠東SOGO新竹店首4日業績再攀高峰，達12.8億元、較去年同期成長超過6%，累計來客逾46萬人次，目標全檔12天力拚27億元，首4日即衝出過半成績，再創新高﹗

Big City周年慶首4日湧46萬人挹注12.8億元創新高。（Big City提供）

Big City周年慶首4日湧46萬人挹注12.8億元創新高。（Big City提供）

根據觀察，連日低溫刺激毛料商品、保暖服飾、大衣外套天天熱銷；國內登山露營旅遊等商機持續發燒，戶外用品、高機能服飾受消費者青睞，帶動服飾類整體業績較去年同期成長超過3成；加上新竹高所得消費力發威，婚嫁鑽戒、精品配件、各類名表商品提袋率大增，推動精品配件業績開出紅盤成長2成。家電品牌有獨家滿萬送千優惠，提供消費者成家所需的智能大型家電，以及過冬必備的暖氣機、電暖爐等小家電狂銷，也助攻整體家電業績成長。

Big City周年慶首4日湧46萬人挹注12.8億元創新高。（Big City提供）

此外，120家超夯快閃店及聯合特賣人氣和買氣都高，戶外有世界拉花冠軍咖啡「CHLIV」吸引大批消費者品嘗獨家快閃限定咖啡，館內有全台各地快閃名店限時買1送1掀起排隊熱潮，帶動業績較去年同期成長近3成；同時，新櫃開幕也刺激主題餐廳人潮絡繹不絕，周六、日美食街提早30分鐘營業，提升來客量並有效分流用餐人潮，讓整體餐飲業績成長。