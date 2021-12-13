受到美國第四季工作天數較少影響，大成鋼(2027)11月合併營收83.75億元，月減5.75%，為近6月低點，但仍年增62.78%且寫歷史同期最高。

大成鋼前11月合併營收897.75億元，年增68.4%，且已超過歷年全年表現；今年營收確定創新高。

大成鋼以美國市場為主，由於12月美國假期仍多，預計整體第四季營收將比第三季新高下滑，但全年營收仍改寫歷史新高。展望明年，大成鋼對營收、獲利表現維持樂觀態度，力拚繼續成長。

短期來看，12月因美國假期多、工作天數減少影響，預料公司營收與11月大致持穩，法人預估，大成鋼今年營收達970~980億元，創歷史新高。

展望明年，大成鋼表示，旗下不鏽鋼、鋁捲板、扣件三大產品線市況仍佳，持續供不應求；明年隨著美國兆元基建計畫開始推展，預期三產品需求都將進一步成長，公司在通路市占為美國最大，也積極拉升像是鋁捲板的供應量，預計明年整體接單、出貨量可望再向上提升。此外，不鏽鋼、鋁捲板明年預計仍在供需偏緊，產品售價有撐，也有利於整體毛利率維持高檔之表現。

大成鋼受惠不鏽鋼、鋁捲板、扣件價格持續走高，毛利率分別已達約33%、25%、40%，均為歷史高檔；公司第三季整體毛利率達32.65%，前三季整體毛利率28.39%，比去年同期的13.74%明顯攀升。

大成鋼第三季稅後淨利30.37億元，季增29.9%，並創下歷史新高，每股盈餘1.86元；累計今年前三季稅後淨利68.07億元，每股盈餘4.18元。

大成鋼第三季營運創新高，單季營收為260.20億元、季增21.95%；單季稅後淨利為30.37億元、季增29.89%，每股稅後淨利1.86元；前三季營收為724.63億元、年增69.27%；營業利益為134.62億元；稅後淨利68.07億元，EPS為4.18元，創同期新高。