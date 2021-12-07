廣宇(2328)持續擴大車用及醫療產品佈局，預估明年車用產品佔營收比重可望達10%以上，廣宇經理郭世華表示，公司明年營運目標與今年一樣，以提升毛利及獲利為目標，預估明年營收可望較今年成長近兩位數，毛利率及獲利則可望有兩位數以上成長。

廣宇今天應券商邀請舉行線上法說會，廣宇產品為PCB、連接器及線材等，鴻海(2317)集團積極佈局電動車等車用領域，廣宇亦配合集團發展，目前廣宇車用產品包括：電動汽車高壓線束、電池包線束、重型機車智能系統組線、車用感測器連接線束及智能駕駛模組PCB等。

郭世華表示，集團往車用市場衝刺，廣宇被定位為車用相關專用線束供應商，其中電動巴士的電動汽車高壓線束是明年發展重點，公司配合集團研發電池包線束、智能駕駛模組PCB可望於明年開始出貨，車用感測線束亦有不同產品合作，今年車用產品佔比約5%到10%，希望明年佔比能達到2位數以上。

隨著車用新產品陸續進入量產出貨，廣宇大陸廠已無法因應訂單需求，公司規劃在安徽蕪湖廠進行擴增，並於明年上半年完成佈局，今年車用營收約3億元人民幣到3.5億元人民幣，廣宇預估，明年車用產品佔比將達10%以上，期望擴產後營收能較現在成長1倍以上；大陸東莞廠區亦針對電動車高壓線束線材部分做機台增產，山東煙台廠亦有PCB車用板相關投入計畫。

在醫療方面，廣宇現有等離子手術刀醫療線、高頻電燒手術刀醫療線、乳腺癌腫瘤切除設備用線等產品，預計明年新產品陸續開發完成出貨，今年醫療產品佔比約1%到2%，由於醫療屬客製化產品，對獲利有較好的貢獻。

廣宇今年前3季稅後盈餘為6.9億元，年成長47.37%，每股盈餘為1.33元，累計前10月合併營收為191.23億元，年增13.31%。

就產品別來看，今年前3季PCB佔比約24%，零組件約47%，電腦及消費性產品佔比約29%。

展望第4季及明年，郭世華表示，第4季因東南亞銷美國海運緩解，且新客戶開始出貨，11月會較去年同月大幅成長，第4季營運審慎樂觀，營收及獲利都會年增；明年公司營運目標與今年一樣，以提升毛利率及獲利為主，預估明年營收會較今年成長接近兩位數，毛利率及獲利則是兩位數以上成長率。

廣宇今年資本支出約4.65億元到5億元，配合大陸廠區擴產車用產品線，廣宇預估，明年資本支出將達5億元到6億元。