封測廠菱生(2369)受惠產品應用需求持穩，2021年11月合併營收「雙升」達6.68億元、改寫歷史第四高，累計前11月合併營收已提前改寫年度新高。公司對第四季營運審慎樂觀、力拚持平第三季，將繼續強化布局、續拚營運持續成長。

菱生2021年11月自結合併營收6.68億元，較10月6.64億元小增0.71％、較去年同期5億元成長達33.55％，回升至近3月高點，改寫同期新高、歷史第四高。累計前11月合併營收70.99億元、年增達44.17％，已超越2010年全年69.06億元、提前改寫年度新高。

菱生總經理蔡澤松先前法說時指出，公司產品聚焦電源管理、記憶體、微機電（MEMS）及光學等4大應用，本季因應用端拉貨受供給端長短料影響，相關封測需求確有部分調整，但因需求此消彼長、對菱生影響不大，第四季營收將力拚持平第三季。

展望後市，菱生將強化供應鏈管理，預期明年供應端長短料狀況可紓緩，同時持續看好明年產業需求成長，將持續著重5G、人工智慧（AI）、第三代半導體、車用領域封裝需求，並強化光學和微機電等感測元件布局，資本支出將以特殊製程需求為主。

蔡澤松表示，菱生先前已對第三代半導體產能有所布局並累積經驗，當時市場需求量仍低。因應未來第三代半導體需求逐步顯現，明年資本支出將著重強化車用及第三代半導體等製程產能需求，進一步優化製程並提升產能。

菱生認為，目前晶圓供給持續吃緊、原物料供應尚未恢復正常狀態，顯示需求面仍存有動能，預期在供應端長短料狀況逐漸改善下，仍看好明年需求持續成長，希望透過強化布局爭取新發展契機，帶動營運持續成長。