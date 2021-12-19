2021年11月台灣外銷接單統計及景氣燈號本周將公布，群益投顧預期，由於比較基期墊高，11月台灣外銷接單成長動能將有所放緩、估成長8％，景氣燈號則可望再度亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，但仍須持續留意最新疫情發展、通膨對全球經濟及貨幣政策影響。

群益投顧認為，全球景氣可望持續復甦，配合新興應用需求強勁及宅經濟、遠距商機延續，台灣半導體業者高階製程具競爭優勢，有助延續科技類貨品接單動能，國際原物料價格上揚亦可望推升傳統貨品接單動能。但因比較基期衝高，預期11月整體外銷訂單成長8％。

國內景氣方面，在國內疫情穩定、年底消費旺季及振興措施帶動下，內需消費可望持續回溫。而國內半導體供應鏈擴大投資、綠能投資續增，均有助推升投資動能。出口則受惠全球經濟持續回升，主要國家推動基礎建設，加以歐美年終採購旺季屆臨，動能可望延續。

整體而言，在振興五倍券10月開始發放後，國內消費動能受惠提振，群益預估11月台灣景氣燈號將維持代表熱絡的「紅燈」。然而，變種病毒疫情持續肆虐及供應鏈瓶頸問題持續干擾，後續發展仍須審慎關注。