台股加權指數24日開在17966.35點，隨後漲幅拉大，指數一度衝上18024.52點，站上萬八關卡，其中，元宇宙指標股宏達電（2498）、第三代半導體產業新兵光磊（2340），出現大單敲進，交投熱絡，帶動相關概念股股價紛紛上揚，成為盤面上領漲大盤的族群。

Omicron變種病毒擔憂緩解，一系列經濟數據大致符合預期，惟PCE通膨偏高，美債殖利率攀升。聖誕節假期前交投清淡，四大指數齊揚， 標普收紅0.62％，至4725.79點，創下歷史新高。

美國勞工部上周初領失業金人數報20.5萬，符合市場預期。密西根消費者信心指數70.6，11 月新房銷售飆升12.4％，創7個月以來最高增速。

統一投顧指出，台股連續三日站穩各期均線之上，多頭格局不變，再加上英特爾有望釋單台積電，帶動台股指數早盤重返18000點關卡。

考量當沖降稅已經立法通過延長三年，有助量能回升，加上11月外銷訂單新高，及即將公布的11月景氣對策燈號可望連十紅，搭配政府釋出新的委外代操額度，年底集團及法人作帳啟動，台股多頭格局延續。

統一投顧建議布局高殖利率概念股、科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運及壽險金控股為主。