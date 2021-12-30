美股道瓊及標普指數周三創新高，台股今(30日)開盤以18270點、上漲21.72點開出，台積電開盤即上漲3元，開在619元，聯發科開盤即平了昨日創下的新高，拉抬大盤指數來到18291.25點，上漲42點，再創新高。

市場逐漸擺脫對Omicron變種病毒的憂慮，美股周三漲多跌少，道瓊工業指數上漲90.42點，漲幅0.25%，以36488.63點作收；標準普爾500指數上漲6.71點，漲幅0.14%，收在4793.06點；那斯達克指數下跌15.51點，跌幅0.10%，收在15766.21點；費城半導體指數上漲7.16點，漲幅0.18%，收在3999.35點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.53%，聯電ADR上漲0.09%，日月光ADR則持平。

台股29日盤中指數衝上18283.25點新高，終場加權指數收在18248.28點，上漲51.47點，雙雙創下盤中、收盤新高紀錄，成交值僅2398億元，三大法人合計買超139.5億元，其中，外資及陸資買超132.16億元，自營商買超8.67億元，投信賣超1.33億元。