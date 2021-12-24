全台房價驚驚漲，肇因於房屋市場陷入供需失衡？或是今年來的大宗商品價格拉升四成所致？台灣經濟研究院產業資料庫總監劉佩真24日指出，自從疫情警戒降級，民眾出門看屋意願增加，近期適逢年底旺季，買氣在11月提前出籠；然而，真正刺激房市交易成功，她和中央大學經濟系教授吳大任均認為，「物價上揚」是最需關注的因素，民眾對於房價有續漲的預期，就會出手買下，帶動換屋客、與置產客都積極進場。

然而今年下半年價量齊揚的表現，在明年上半年會呈現高檔震盪，買賣雙方認知主導價格走勢。台經院長張建一認為，政府祭出四波打炒房，房價仍沒有快速下跌的跡象。

若從廠商角度來看，台經院調查營建業廠商對景氣的看法，包括營造業和不動產業，11月營業氣候測驗點109.07 點，單月上揚0.22點，反映的是營建業近月來起伏不定。劉佩真指出，營造業受年底前趕工潮拉抬，加上廠辦興建陸續開工動土，進而提振工程收入表現；不動產業真的是買氣不墜，堆出今年下半年房市價量齊揚的表現。

吳大任兼任中央大學台經中心執行長，執行台灣消費者信心指數（CCI）每月固定調查。CCI六項子指標中，11月上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查為120.50點，創史上第二新高；該指標所指的「耐久性財貨」，包含房地產、家電與3C等產品。吳大任指出，若單獨房市的指標「購買房地產時機」11月為119.5，真正創下該指標調查以來的最高記錄。

吳大任表示，建商反映近期來營建成本大幅提升，通膨上揚、缺工難補，房屋買方需求有些過去所累積下來，近期看到屋價在上漲，就會預期房價將繼續上漲，「就會出手買」；然而，房屋賣方也會預期房價會再上漲，而出現惜售，也造成買賣雙方認知的差距存在。

台經院長張建一說，政府祭出四波打炒房，房價仍沒有快速下跌的跡象。劉佩真認為，如今房市已淪為買賣雙方認知主導價格走勢，明年上半年會呈現高檔震盪。