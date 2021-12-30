展望會啟動「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」活動，為弱勢家庭兒少募集助學、健康、平安、希望紅包，作為助學金、營養扶助金、特況家庭補助金及生計培力方案經費。（展望會提供／林良齊台北傳真）

據世界展望會調查服務兒少發現，有8成孩子家中缺乏參考書、3／4孩子表達最需要「學費補助」支持其學習路；寒假期間約13.1％孩子三餐不固定、16.8％孩子必須自己煮三餐，並有近1／5孩子正餐常吃不具營養價值的食物。而受疫情影響，調查所服務兒少家庭有物資、經濟等迫切需求有近8500戶，約占服務總戶數的32.11％。

受到中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，重創全國勞動市場，據統計，展望會在今年提供8萬6031人次的助學金或營養扶助金、3萬2914人次的送餐服務及營養補充、4692人次的急難救助與家庭援助，幫助弱勢兒少擺脫資源不均困境，更透過社工員不間斷地關懷陪伴，確保孩子長期獲得穩定的營養餐食及教育學習機會，並藉由生計方案，培力孩子、家長發展才能與一技之長，擁有翻轉未來的力量。

春節前夕，展望會啟動「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」活動，為弱勢家庭兒少募集助學、健康、平安、希望紅包，作為助學金、營養扶助金、特況家庭補助金及生計培力方案經費。展望會邀請民眾透過線上捐款「紅包傳愛」、送出紅包，幫助弱勢家庭與孩童過一個安心好年。捐款可洽台灣世界展望會官網。