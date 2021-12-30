新加坡第4季GDP(經濟成長率)雖然還是有望繼續成長，但受到新冠病毒影響，上漲力道已不如前兩季。

路透社30日的調查結果，星國本季的GDP可望達5.4%。雖然這是連續第4季成長，但與上一季的7.1%以及第2季的15.2%相比，可看出明顯趨緩。但金融集團巴克萊表示，新加坡第4季的GDP減緩，應該是與比較基期有關。

根據星國官方預估，當地2021整年的GDP應該可以看到有7%左右，至於2022年，大概會落在3%至5%之間。

為了杜絕Omicron大規模入境擴散，上周新加玻政府表示，將從23日至2022年元月20日，全面凍結國際旅客以飛機或巴士方式，經由新疫苗接種者旅遊通道（Vaccinated Travel Lane VTL）來滲透。

根據統計，已有87%新加坡民眾接種新冠疫苗，同時，39%也打了加強劑。

新加坡華僑銀行認為，假設Omicron在2022年初可被抑制，服務業的復甦就有望。另外，若邊境限制鬆綁的話，外籍勞工就可重回營建業工作。至於2022年新加坡的GDP，華僑銀行的預估值跟前述星國政府一樣。

10月時，新加坡意外地公布，將利用調整匯率方式來緊縮貨幣，好與當地日漸增加的通膨對抗。不過，新加坡的通膨還是持續上揚，學者專家也預估，新加坡可能在2022年4月再度緊縮一次。