儘管市場預期利率走高，美股今天依然收漲，道瓊工業指數和標準普爾指數再創新高。

道指大漲246.76點或0.68%，以36585.06點作收。

標普指數攀升30.38點或0.64%，收在4796.56點。

科技股那斯達克指數漲187.83點或1.20%，收15832.80點。

費城半導體指數上揚81.05點或2.05%，收4027.22點。（譯者：張佑之）1110104