美股上揚 道指和標普再創新高 05:562022/01/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股上揚 道指和標普再創新高。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管市場預期利率走高，美股今天依然收漲，道瓊工業指數和標準普爾指數再創新高。 道指大漲246.76點或0.68%，以36585.06點作收。 標普指數攀升30.38點或0.64%，收在4796.56點。 科技股那斯達克指數漲187.83點或1.20%，收15832.80點。 費城半導體指數上揚81.05點或2.05%，收4027.22點。（譯者：張佑之）1110104 美股中概股大反彈 創2008年來最大漲幅 美股封關 標指年漲近三成 #點或 #美股 #上揚 #道指 #標普 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低利+通膨 美國去年房貸規模創新高 20:562022/01/03 財經 房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道的5件事 16:582022/01/01 財經 盤中零股 兩ETF最牛 04:102022/01/01 財經要聞 《半導體》外資按讚 台積電法說行情開跑 10:342022/01/03 財經 陸港觀盤－中國放寬貨幣政策 估恒指低檔有撐 04:102022/01/01 全球財經 111年1月天然氣電業用戶調漲10％ 其餘持平 16:192021/12/31 財經 不斷更新》台積電發威飆漲15元 台股漲逾160點登18379新高 09:062022/01/03 財經 2021掰了！美股4大指數齊開漲 標普年漲幅高達29％ 22:462021/12/31 財經 美股3大指數開紅盤 特斯拉飆10％、台積電ADR漲5％ 22:472022/01/03 財經 美股2021封關收黑 標普500全年漲27％ 09:192022/01/01 財經 2021年股匯市封關 全球 股票總市值 暴增18兆美元 04:102022/01/01 財經要聞 國際熱門新聞 立陶宛最新民調出爐 政府支持度創10年新低 - 國際 烏克蘭人都小偷、沒品味？Netflix《艾蜜莉在巴黎》被罵翻 - 國際 影》海地總理遇襲驚險逃死劫 驚悚現場開戰畫面曝光 - 國際 - 中央社 英安德魯王子遭控性侵 關鍵證物將曝光 - 國際 - 中央社 Omicron太恐怖 佛奇曝美隔離政策擬大轉彎 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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