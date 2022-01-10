美股財報季本周登場，將由銀行股拉開序幕，分析師預估去年第四季美企獲利成長率將超過兩成，雖然較前幾季明顯下滑，但仍高於長期平均值，對於上周因聯準將加速貨幣緊縮而走弱的美股可望帶來一定的撐盤力道。

BMO財富管理公司投資長史崔奇(Mike Stritch)表示，「按照大盤目前的本益比，如果要維持漲勢，那就得要穩健的獲利成長撐腰。」美股財報季本周登場，主要將由銀行股拉開序幕，摩根大通、花旗與富國銀行周五將揭曉去年第四季的業績，投資人除了檢視銀行股的獲利表現外，同時也藉此評估美國經濟的狀況。此外，達美航空財報周四出爐，可作為市場觀察新一波疫情對航空類股的影響。

下周包括貨運巨頭亨特運輸(J.B. Hunt Transport Services)、消費產品大廠寶僑(P&G)與油田服務商貝克休斯(Baker Hughes)等大企業將陸續公布業績。

根據FactSet的統計，分析師預估標普500成份股去年第四季獲利將較2020年同期成長22％，儘管高於長期平均值，但較前幾季大幅放緩，以去年第二季為例，該季獲利年增率高達91％。

今年企業獲利成長展望預料將進一步回歸常態，標普500成份企業2022全年獲利成長率預估將降至9.4％，遠低於2021年的45％。在2019，也就是疫情爆發前的完整年度，美企全年獲利還微減0.1％。由於原物料、運輸與人力成本飆漲，除了獲利數字，投資人同時將緊盯企業的獲利率變化。

標普500成份股去年第二季淨利率達13.1％，創2008年FactSet開始此項統計以來新高，第三季淨利率降至12.9％，第四季預料將進一步下滑至11.9％。

投資人同時還會聚焦企業對營運展望的看法，尤其是Omicron疫情對營運帶來的可能影響，以及企業如何因應運輸與人力成本上漲的課題。

洛克斐勒家族投資公司投資長Jimmy Chang指出，「我認為從企業財測的角度而言，今年是非常棘手的一年，與去年同期相較，所有的輸入成本全都大幅上揚。」