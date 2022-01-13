晶圓代工廠台積電(2330)2021年第四季毛利率續升，達52.7%，較第三季再上揚1.4個百分點，達到預測高標水準，稅後淨利1662.3億元，再創歷史新高紀錄，季增6.4%，每股純益6.41元。

台積電今天下午舉行線上法人說明會，公布2021年第四季營運結果。台積電第四季營收157.4億美元，高於預期之154億至157億美元之間，美元營收季增5.8%，也再創新高。

台積電去年第四季台幣營收同創新高，達4381.9億元，季增5.7%，並創歷史新高紀錄。受惠漲價效應，第四季毛利率續升，達52.7%，在公司預期的51%至53%之高標水準。去年第四季營業利益率為41.7%，亦優於預期的39%至41%之間，比第三季的41.2%續揚，推升獲利表現優於預期。此外，稅後純益率為37.9%，也比第三季的37.7%續升0.2個百分點。

各製程佔比方面，5奈米製程出貨佔台積公司2021年第四季晶圓銷售金額的23%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的27%。總體而言，先進製程（包含7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的50%。

台積電去年第四季獲利再創新高挹注，2021年獲利續揚，全年賺逾兩個股本，每股純益約23元。