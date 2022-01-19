市場關注美國銀行、摩根士丹利兩家銀行財報，上季獲利表現優異，股價勁揚。美股周三開盤反彈，四大指數開高，道瓊工業指數漲逾百點、那斯達克漲近1%，

截至台北時間23點04分，道瓊工業指數上漲119.53點（或0.34%），暫報35488點；那斯達克指數上漲126點（或0.87%），暫報14632.9點；標普500指數上漲26.45點（或0.58%），暫報4603.56點；費城半導體指數上漲28.78點（或0.77%），暫報3756.02點。

5大科技巨頭漲跌不一，大摩、美銀受財報激勵，股價齊揚，摩根士丹利上漲1.68美元（或1.78%），暫報95.99美元；美國銀行上漲0.91美元（或1.96%），暫報47.17美元；電動車大廠特斯拉下跌2.01美元（或0.2%），暫報1028.5美元；台積電ADR上漲0.67美元（或0.5%），暫報134.5美元；聯電ADR上漲0.22美元（或1.98%），暫報11.56美元。