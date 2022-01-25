晶圓代工廠聯電(2303)今日召開線上法說，對2022年首季營運維持樂觀展望，預期稼動率將維持滿載，使晶圓出貨量持穩去年第四季、美元平均售價季增5％，帶動毛利率提升至近40％。同時，今年資本支出將自去年的18億美元跳增至30億美元。

聯電2021年自結合併營收2130.11億元、年增20.47％，營業利益516.86億元、年增近1.35倍，雙創歷史新高，毛利率33.8％、營益率24.26％雙創近21年高點。配合業外收益躍增71％，使歸屬母公司稅後淨利亦創557.8億元新高、年增達91.1％，每股盈餘達4.57元。

聯電去年第四季晶圓出貨量季增1.7％、達255萬片8吋約當晶圓，產能季增1.5％、達約242萬片8吋約當晶圓。公司預期首季晶圓出貨量將持穩去年第四季、產能持穩約242萬片8吋約當晶圓，美元平均售價將季增5％、稼動率維持滿載，使毛利率提升至約40％。

聯電總經理王石表示，展望2022年首季，預期聯電在目標市場中所有技術節點的需求將維持強勁。受惠全球大趨勢推動需求持續成長，以及半導體產業的結構性轉變，將使公司長期成長將獲得強力支撐。

聯電去年第四季資本支出達5.37億美元、使全年資本支出達18億美元。公司2022年資本支出預估將跳增至30億美元，包括與客戶合作的南科Fab 12A P6廠擴展計畫，其中90％將用於12吋晶圓、10％用於8吋晶圓產能。

王石表示，聯電將持續透過差異化的特殊製程技術、卓越的晶圓製造、與合作夥伴需求密切相關的產能擴張，來深化與客戶間的合作關係。同時，聯電將持續推動降低成本、謹慎管理資本支出，為股東帶來持續且穩健報酬。