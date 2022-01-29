《獨立報》（The Independent）26日撰文分析，舉辦冬季奧運會21個國家中，恐怕因為全球暖化最後僅剩1個國家能夠舉辦。預計下週即將開幕的北京冬奧會是首次完全在人造雪上進行的賽事。一名運動員指出：「除非世界發生重大變化，否則我們的運動將會結束。」

根據《旅遊當前問題》(Current Issues in Tourism)一項研究指出，直到本世紀末，「札幌」是唯一適合舉辦冬季奧運的城市。然而，若各國按照《巴黎協定》（Paris Agreement）規範的溫室氣體排放量去執行，那麼未來冬季運動會的願景會樂觀許多。直至2050年左右，有九個城市仍將是可行的主辦國；不過到21世紀末則有8個。

報導指出，長達100年的奧林匹克歷史中，極端氣候都曾出現在「夏季奧會運」或「冬季奧運會」。2020年，日本繼1964年後，暌違57年再次主辦夏季奧運會，不料卻因為新冠肺炎延期至2021年舉行，當時受到極端高溫和熱帶氣旋的影響，氣溫飆升至35度、濕度達70%，創下史上最熱、最潮濕的會場紀錄。選手也因炙熱難耐表現受阻，還傳出俄羅斯射箭選手貢博耶娃(Svetlana Gomboeva)熱到中暑昏倒，不得已只好退賽；網球男單好手梅迪維夫（Daniil Medvedev）也被熱昏語出驚人：「如果我死了，誰要負責？」

2014年冬季奧運期間，主辦國家俄羅斯索契(Sochi)當地氣溫竟出現攝氏18度的超暖情況，賽事期間，索契的平均溫度為攝氏9.6，可以看到現場選手身上都穿著短袖、短褲的奇怪現象。研究進一步發現，調查包括高山滑雪、自由滑雪、單板滑雪等等來自20個國家的運動員發現，奧運及帕運運動員受傷機率較高，有部分歸因於異常高溫導致覆蓋低質量的積雪。

「低又薄的積雪是最無法接受的，其次是霧、降雨及小範圍積雪。」

「最怕的就是天氣太熱。因為場地會變得超級泥濘而窒礙難行、速度變慢，有可能你在著陸的時候容易受傷。」

研究指出，大約94%的運動員都擔心氣候危機影響未來冬季奧運賽事，國際奧委會（IOC）也已經與聯合國(UN)、世界橄欖球總會 (World Rugby)、國際足聯(FIFA)等組織合作，著手打造「零競賽」(Race to Zero)的倡議。

事實上，2021年格拉斯哥氣候峰會COP26之前，奧委會就宣布將在2024年通過「直接」、「間接」碳排放量減少30%，更期望通過奧林匹克森林子計畫（Olympic Forest Project）抵銷現有的碳排放，從而實現氣候正效益（climate positive）計畫。