苗栗市玉清宮年初一抽出今年的國運籤。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市玉清宮年初一抽出今年的國運籤。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗重要信仰中心玉清宮今年抽出的國運籤，年初一出爐，今年的「人民」及「五穀」等2籤均為中平，廟方解籤指出，今年雨水豐沛，農作收成會比去年好，在物價方面會漸趨穩定，疫情也會好轉，而在政經情勢方面，目前台海情勢緊張但在下半年就會逐漸平和，而且不會戰亂或兵事發生。

苗栗市玉清宮主祀關聖帝君，是苗栗客家鄉親的主要信仰中心，過年期間，許多信眾都會前往廟內敬拜，祈求來年運勢順利，廟方每年都會針對「人民」及「五穀」等2個項目分別抽籤，提供未來一年國家運勢走向供民眾參考，經過多年的驗證下，玉清宮的國運籤被苗栗客家鄉親認為具是重要指標意義。

玉清宮每年都是選在大年初一子時祈禱抽籤，國運籤包括「人民」及「五穀」等2大項目，今年抽中的國運籤中，「人民」與「五穀」都是中平籤，相較去年中平、中吉，變化不大，籤詩並指出國內疫情在今年夏天過後才會趨於平安、好轉。

玉清宮抽出的「人民」是第61籤中平，籤詩：「嘯聚山林兇惡儔、善良無事苦煎憂、主人大笑出門去、不用干戈盜賊休。」廟方人員解釋道，雖然當今疫情嚴峻，但是只要大家配合做好防疫，就不怕病毒入侵，而在台海情勢方面雖然感覺緊張，但不用擔心一樣可以正常生活，不用擔心會有戰亂發生，兩岸依然可以和平共榮。

至於五穀籤，則抽出的是第93籤中平，與去年的人民籤是同一支，籤詩：「春來雨水太連綿、入夏晴乾雨又愆、節氣直交三伏始、喜逢滂沛足田園」廟方解籤指出，今年開春之後雨水豐沛，有利於耕作，在夏天氣候會很炎熱，但在六月底之後會有颱風帶來足夠雨水灌溉，表示今年不會缺水。